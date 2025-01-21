Очень высокий уровень подготовки. Наблюдатель от СНГ об электоральной кампании в Беларуси

«Миссия СНГ в своей работе опирается на принцип политической нейтральности, невмешательства в ход избирательного процесса, внутренние дела государства, опирается на избирательное законодательство Республики Беларусь и также на международную конвенцию в этой сфере, — рассказал Нурлан Сейтимов. — Сегодня первый день досрочного голосования. Были приятно удивлены, что практически ровно в 12.00 первый человек проголосовал».
По его словам, во время мониторинга наблюдатели от СНГ посетили регионы, где ознакомились с организацией подготовки к выборам. «Как и здесь, так и на других участках, где удалось побывать, я могу отметить одну схожую черту — это высокий уровень подготовки выборов», — подчеркнул он.
Выборы Президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года.