Очень высокий уровень подготовки. Наблюдатель от СНГ об электоральной кампании в Беларуси

«Миссия СНГ в своей работе опирается на принцип политической нейтральности, невмешательства в ход избирательного процесса, внутренние дела государства, опирается на избирательное законодательство Республики Беларусь и также на международную конвенцию в этой сфере, — рассказал Нурлан Сейтимов. — Сегодня первый день досрочного голосования. Были приятно удивлены, что практически ровно в 12.00 первый человек проголосовал».