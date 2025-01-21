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Очень высокий уровень подготовки. Наблюдатель от СНГ об электоральной кампании в Беларуси

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представитель миссии наблюдателей от СНГ, заместитель генерального секретаря СНГ Нурлан Сейтимов отметил журналистам высокий уровень подготовки выборов Президента Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Миссия СНГ в своей работе опирается на принцип политической нейтральности, невмешательства в ход избирательного процесса, внутренние дела государства, опирается на избирательное законодательство Республики Беларусь и также на международную конвенцию в этой сфере, — рассказал Нурлан Сейтимов. — Сегодня первый день досрочного голосования. Были приятно удивлены, что практически ровно в 12.00 первый человек проголосовал».

По его словам, во время мониторинга наблюдатели от СНГ посетили регионы, где ознакомились с организацией подготовки к выборам. «Как и здесь, так и на других участках, где удалось побывать, я могу отметить одну схожую черту — это высокий уровень подготовки выборов», — подчеркнул он.

Выборы Президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года.

СНГ