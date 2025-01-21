Лукашенко обзавелся новым колуном

В конце встречи, обращаясь к представителям трудовых коллективов, Президент сказал: «Не переживайте, живите спокойно, делайте свое дело. Все будет у нас нормально».



Как сообщалось ранее, Президент во время мастер-класса по колке дров 7 ноября 2024 года презентовал топор белорусского производства, его изготовил МТЗ под брендом Belarus. По словам главы государства, он получился неплохим. Получить такую оценку со стороны Александра Лукашенко, который, как известно, любит и умеет колоть дрова, у отечественных производителей вышло не с первой попытки. Первые образцы современных отечественных топоров, изготовленные по его поручению, были продемонстрированы главе государства в мае 2024 года во время рабочей поездки в Оршу. Однако, по оценке Президента, изделие вышло не очень удачным. И Александр Лукашенко поставил жесткую задачу — доработать и освоить производство подобных товаров, необходимых для работы с древесиной.