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В Минске водитель на пешеходном переходе сбил 19-летнюю девушку

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 19-летнюю девушку. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

По предварительной информации, сегодня около 8.25 39-летний водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по местному проезду проспекта Независимости, на пересечении с улицей Стариновской совершил наезд на 19-летнюю девушку. Она пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Пешеход доставлена в учреждение здравоохранения для обследования.

Госавтоинспекция призывает водителей к внимательности и осмотрительности на дорогах: «Уважаемые пешеходы! Не подвергайте свою жизнь опасности! Пересекайте проезжую часть только в установленных местах и на разрешающий сигнал светофора. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости обязательно используйте световозвращающие элементы на своей одежде». Неукоснительное соблюдение ПДД — залог безопасности.