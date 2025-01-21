В Минске водитель на пешеходном переходе сбил 19-летнюю девушку

По предварительной информации, сегодня около 8.25 39-летний водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по местному проезду проспекта Независимости, на пересечении с улицей Стариновской совершил наезд на 19-летнюю девушку. Она пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Пешеход доставлена в учреждение здравоохранения для обследования.
Госавтоинспекция призывает водителей к внимательности и осмотрительности на дорогах: «Уважаемые пешеходы! Не подвергайте свою жизнь опасности! Пересекайте проезжую часть только в установленных местах и на разрешающий сигнал светофора. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости обязательно используйте световозвращающие элементы на своей одежде». Неукоснительное соблюдение ПДД — залог безопасности.