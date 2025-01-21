В Минске водитель на пешеходном переходе сбил 19-летнюю девушку

Госавтоинспекция призывает водителей к внимательности и осмотрительности на дорогах: «Уважаемые пешеходы! Не подвергайте свою жизнь опасности! Пересекайте проезжую часть только в установленных местах и на разрешающий сигнал светофора. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости обязательно используйте световозвращающие элементы на своей одежде». Неукоснительное соблюдение ПДД — залог безопасности.