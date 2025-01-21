«Новая высота» и самодостаточность. О чем говорили Путин и Си Цзиньпин

В свою очередь, китайский лидер заявил, что страна готова в 2025 году вывести отношения с Россией «на новую высоту». ТАСС собрал ключевое о встрече.
Отношения между странами
Связи Москвы и Пекина самодостаточны и не подвержены мировой конъюнктуре или внутриполитическим факторам, заявил Путин. «Их всестороннее укрепление в полной мере отвечает задаче комплексного развития России и Китая, повышения благосостояния народов обеих стран», — добавил он.
Товарооборот между Россией и Китаем, несмотря на негативное воздействие извне, вырос на 7%, сообщил Путин. «Хотя мы посчитали данные пока только за 11 месяцев, товарооборот продемонстрировал рост более 7% и достиг более 220 млрд долларов. По китайской статистике весь год составил почти 245 млрд», — уточнил он.
Китайские власти готовы в 2025 году вывести отношения с Россией «на новую высоту», заявил председатель КНР Си Цзиньпин. По его словам, Пекин будет стремиться к поддержанию устойчивых китайско-российских отношений «во имя развития и процветания двух стран».
Международные дела
Россия и Китай обладают общими взглядами на то, как следует строить отношения между крупными державами, заявил Путин. Глава государства отметил, что совместная работа Москвы и Пекина во внешней политике играет «важную стабилизирующую роль в международных делах».
Китай и Россия будут отстаивать международную систему отношений, основополагающая роль в которой принадлежит ООН, заявил Си Цзиньпин. Он добавил, что Пекин намерен вместе с Москвой «противостоять внешней неопределенности на основе стабильности».
Борьба с нацизмом
Путин подчеркнул общий настрой России и Китая не допустить возрождения нацизма, фашизма и милитаризма. «Нельзя позволить идеологии фашизма, нацизма и милитаризма вновь поднять голову. Важно совместно с другими нашими единомышленниками бережно хранить и отстаивать историческую правду», — указал он.
Практика видеозвонков
Путин и Си Цзиньпин уже общались по системе закрытой видео-конференц-связи. Разговор состоялся 20 декабря 2022 года и был первым для лидеров с момента переизбрания председателя КНР на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая в октябре того же года.
В целом же формат видеозвонка использовался в Кремле и ранее. Так, 7 декабря 2021 года состоялся контакт с занимавшим в тот момент пост президента США Джо Байденом. Как рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, для этого использовалась защищенная линия видеосвязи, которая была создана еще в период созидательных отношений между Москвой и Вашингтоном, но бездействовала, хотя и поддерживалась в технической работоспособности. Представитель Кремля тогда подчеркнул, что общение по видеосвязи ничем принципиально не отличается от телефонного разговора или очного общения.