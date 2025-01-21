«Новая высота» и самодостаточность. О чем говорили Путин и Си Цзиньпин

В целом же формат видеозвонка использовался в Кремле и ранее. Так, 7 декабря 2021 года состоялся контакт с занимавшим в тот момент пост президента США Джо Байденом. Как рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, для этого использовалась защищенная линия видеосвязи, которая была создана еще в период созидательных отношений между Москвой и Вашингтоном, но бездействовала, хотя и поддерживалась в технической работоспособности. Представитель Кремля тогда подчеркнул, что общение по видеосвязи ничем принципиально не отличается от телефонного разговора или очного общения.