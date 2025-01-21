Трамп предписал возобновить смертную казнь в США на федеральном уровне

«Политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы законы, разрешающие смертную казнь, уважались и полностью соблюдались, а также в том, чтобы противодействовать политикам и судьям, которые саботируют закон, препятствуя смертным приговорам и предотвращая их исполнение», — говорится в тексте документа, опубликованного на сайте Белого дома.