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Трамп предписал возобновить смертную казнь в США на федеральном уровне

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал указ о возобновлении на федеральном уровне смертной казни и предписал обеспечить все штаты достаточным количеством препарата для смертельных инъекций.

Источник: Reuters

«Политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы законы, разрешающие смертную казнь, уважались и полностью соблюдались, а также в том, чтобы противодействовать политикам и судьям, которые саботируют закон, препятствуя смертным приговорам и предотвращая их исполнение», — говорится в тексте документа, опубликованного на сайте Белого дома.

В нем указано, что генеральный прокурор США должен в соответствии с законодательством добиваться вынесения смертного приговора за особо тяжкие преступления, в том числе за убийство сотрудника правоохранительных органов, а также за тяжкие преступления, совершенные нелегальными мигрантами.

Кроме того, Трамп предписал генпрокурору принять необходимые меры для того, чтобы все штаты были обеспечены достаточным количеством медикамента для проведения смертельных инъекций.

В июле 2021 года тогдашний министр юстиции — генеральный прокурор США Меррик Гарленд ввел мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне, на время обзора политики ведомства в отношении высшей меры наказания и связанных с ней процедур. На уровне юрисдикции ряда американских штатов высшая мера наказания продолжала применяться.

Трамп Дональд