Трамп предписал возобновить смертную казнь в США на федеральном уровне

«Политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы законы, разрешающие смертную казнь, уважались и полностью соблюдались, а также в том, чтобы противодействовать политикам и судьям, которые саботируют закон, препятствуя смертным приговорам и предотвращая их исполнение», — говорится в тексте документа, опубликованного на сайте Белого дома.
В нем указано, что генеральный прокурор США должен в соответствии с законодательством добиваться вынесения смертного приговора за особо тяжкие преступления, в том числе за убийство сотрудника правоохранительных органов, а также за тяжкие преступления, совершенные нелегальными мигрантами.
Кроме того, Трамп предписал генпрокурору принять необходимые меры для того, чтобы все штаты были обеспечены достаточным количеством медикамента для проведения смертельных инъекций.
В июле 2021 года тогдашний министр юстиции — генеральный прокурор США Меррик Гарленд ввел мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне, на время обзора политики ведомства в отношении высшей меры наказания и связанных с ней процедур. На уровне юрисдикции ряда американских штатов высшая мера наказания продолжала применяться.