Ричмонд
-9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молодежь попросила у Бочарова речной транспорт и «завод», как в Москве

Представители молодого поколения сегодня, 21 января, на встрече с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым озвучили ему ряд инициатив.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации региона, в числе предложений оказалось развитие речного транспорта и создание в Волгограде пространства по типу московского дизайн-завода.

Также молодежь Волгоградской области просит главу региона создать в каждом районе современные молодежные клубы, разработать сувенирную продукцию для посетителей фестиваля #ТриЧетыре, сформировать центр по развитию туризма.

Отдельный блок вопросов был посвящен созданию единой архитектурной системы набережной Волги.

— Молодые архитекторы предложили разработать мастер-план береговой линии от Тракторозаводского до Красноармейского района Волгограда, развернуть город к Волге, — сообщает администрация Волгоградской области.

— Важно посмотреть глазами молодежи, куда мы должны двигаться дальше, понимать, что мы оставим детям, внукам и правнукам. Мы должны применять самое лучшее, исходя из архитектурных особенностей города, его пространственного развития, заложенного основателями, — в ответ подчеркнул Андрей Бочаров.