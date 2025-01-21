Молодежь попросила у Бочарова речной транспорт и «завод», как в Москве

— Важно посмотреть глазами молодежи, куда мы должны двигаться дальше, понимать, что мы оставим детям, внукам и правнукам. Мы должны применять самое лучшее, исходя из архитектурных особенностей города, его пространственного развития, заложенного основателями, — в ответ подчеркнул Андрей Бочаров.