Исполняющим обязанности главы Минтарифов Прикамья стал Сергей Россихин

К своим обязанностям он приступил с 21 января. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Дмитрий Махонин. Информация об этом появилась в соцсетях ведомства.
С 2023 года Сергей Россихин занимает должность заместителя министра, начальника управления регулирования и контроля ведомства. Он курирует отделы регулирования электроэнергетики и платы за технологическое присоединение. Также он более 10 лет работал начальником отдела тарифообразования в ресурсоснабжающей организации.
Напомним, прежним министров тарифного регулирования и энергетики Пермского края была Мария Козлова. Она уволилась из ведомства по собственному желанию. Ее последним рабочим днем на должности стало 19 января 2025 года.