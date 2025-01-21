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Исполняющим обязанности главы Минтарифов Прикамья стал Сергей Россихин

Назначен исполняющий обязанности министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края. Им стал Сергей Россихин.

Источник: Комсомольская правда

К своим обязанностям он приступил с 21 января. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Дмитрий Махонин. Информация об этом появилась в соцсетях ведомства.

С 2023 года Сергей Россихин занимает должность заместителя министра, начальника управления регулирования и контроля ведомства. Он курирует отделы регулирования электроэнергетики и платы за технологическое присоединение. Также он более 10 лет работал начальником отдела тарифообразования в ресурсоснабжающей организации.

Напомним, прежним министров тарифного регулирования и энергетики Пермского края была Мария Козлова. Она уволилась из ведомства по собственному желанию. Ее последним рабочим днем на должности стало 19 января 2025 года.