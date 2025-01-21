Исполняющим обязанности главы Минтарифов Прикамья стал Сергей Россихин

С 2023 года Сергей Россихин занимает должность заместителя министра, начальника управления регулирования и контроля ведомства. Он курирует отделы регулирования электроэнергетики и платы за технологическое присоединение. Также он более 10 лет работал начальником отдела тарифообразования в ресурсоснабжающей организации.