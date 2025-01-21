Лукашенко прокомментировал домыслы об ограничении интернета во время выборов

Александр Лукашенко советует спокойно относиться к подобным вбросам в интернете, ведь люди уже многое понимают и во многом разбираются. «А те, кто читает эти опусы беглых и радуются, это значит человек не перевоспитался. Он каким был до 2020 года, таким и остался. Но эти люди есть в любом обществе. А ограничивать их болтовню… Слушайте, если четно, многая их болтовня мне на пользу. Да и вам в том числе. Когда они такие дикости говорят, тут кто-то прочитает и скажет: “Ну, мерзавцы, ну это не так!” Еще и соседям, и детям скажут, и родным, и близким», — отметил глава государства.