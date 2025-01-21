Лукашенко прокомментировал домыслы об ограничении интернета во время выборов

Глава государства, отвечая на вопрос о распространении среди молодежи блогерства и других подобных занятий, прокомментировал домыслы об ограничении интернета во время выборов.
Президент сказал, что все, касающееся блогерства, — это небольшая для Беларуси проблема. Многие блогеры, к примеру, приняли участие в «Марафоне единства», появляются в эфире госСМИ. В связи с этим глава государства не считает нужным предпринимать какие-либо запретительные меры.
«Запретить — оно просто: запретил — сижу, радуюсь. Запреты всегда не на пользу. Надо победить. Надо доказать, что мы лучше. Если о нас плохо пишут, нам надо показывать свое, хорошее, как мы делаем на “Марафоне единства”. Это тяжелее, но важнее. Это будет в сердце и в мозгах каждого человека», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Вместе с тем Президент заявил о решимости принять все необходимые меры, если это касается безопасности, сохранения страны.
«Но сейчас это не нужно, нет такой необходимости. Многие, я читаю, пописывают, особенно наши эти очумевшие за границей: “Вот, он тут перед выборами, в выборы хочет закрыть интернет”. Я начинаю обзванивать ответственных лиц, членов правительства: “Ребята, вы, может, где-то чего-то там языком ляпнули?” — “Нет. Мы не имеем права”. Я говорю: “Смотрите, без моего ведома этого не делайте”, — рассказал Александр Лукашенко.
«Мы никогда не думали об этом. Хотите в интернете — сидите там. Тем более 50% интернета, а может, и больше, — это же польза», — добавил Президент.
Один из вопросов касался потока откровенной лжи и дезинформации в интернете. Александра Лукашенко спросили, можно ли это пресечь и есть ли альтернатива иностранным видеосервисам.
«Можем пресечь все, что угодно. Мы больше шутить со своим государством, а я с вами не намерен. Потому что это может привести к тяжелым потрясениям. Ну кто у нас в Беларуси в этом не убедился после 2020 года? Я говорил тогда: не торопитесь, продет время — оно расставит все на свои места», — напомнил белорусский лидер.
Он отметил, что тогда были моменты, когда приходилось что-то пресекать, в том числе на час-два отключать «очумевших блогеров»: «Тогда была такая необходимость. Это были мои функции, я принимал эти решения. Порой понимая, что вы этого не поймете. Думаю, пройдет время, — вы в этом убедитесь».
«Прививку получили. Ну, а что сейчас? Сейчас вы четко понимаете: вот это (та или иная информация в интернете. — Прим. БЕЛТА) — вранье, у нас этого нет», — отметил глава государства.
Александр Лукашенко советует спокойно относиться к подобным вбросам в интернете, ведь люди уже многое понимают и во многом разбираются. «А те, кто читает эти опусы беглых и радуются, это значит человек не перевоспитался. Он каким был до 2020 года, таким и остался. Но эти люди есть в любом обществе. А ограничивать их болтовню… Слушайте, если четно, многая их болтовня мне на пользу. Да и вам в том числе. Когда они такие дикости говорят, тут кто-то прочитает и скажет: “Ну, мерзавцы, ну это не так!” Еще и соседям, и детям скажут, и родным, и близким», — отметил глава государства.
«Надо с ними бороться. И если мы боремся не их же, допустим, методами, а на их поле и побеждаем — это самое ценное. А закрыть рот можем. Но только всегда надо задавать вопрос, надо ли сегодня и зачем это. Пока не надо», — резюмировал глава государства.