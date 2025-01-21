После СВО омич вернулся на работу в областное правительство

Сотрудник министерства экономического развития Омской области Анатолий Черкашин летом 2023 года принял решение добровольцем отправиться на фронт.
Как уточнили в пресс-службе омского облправительства, сейчас Анатолий Черкашин демобилизован, вернулся в Омск и вновь приступил к службе на прежнем месте работы.
Заявляется, что на встрече с губернатором военнослужащий воспользовался возможностью передать от однополчан благодарность лично руководителю региона и всем омичам за поддержку фронту. С каждой партией гуманитарных грузов бойцы в зоне специальной военной операции получают не только частичку домашнего тепла, но и технические средства, помогающие выполнять боевые задачи.
«Мы и дальше будем помогать. В сборе помощи участвуют предприниматели, промышленные предприятия, национально-культурные автономии, партия “Единая Россия”, все неравнодушные омичи. Передаем на фронт именно то, что требуется для наших бойцов для приближения нашей Победы», — сообщил Виталий Хоценко.
Напомним, на пресс-конференции 13 января 2025 года Виталий Хоценко заявил о запуске в Омской области президентской программы «Время героев». Ее целью является подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях.