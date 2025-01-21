После СВО омич вернулся на работу в областное правительство

Заявляется, что на встрече с губернатором военнослужащий воспользовался возможностью передать от однополчан благодарность лично руководителю региона и всем омичам за поддержку фронту. С каждой партией гуманитарных грузов бойцы в зоне специальной военной операции получают не только частичку домашнего тепла, но и технические средства, помогающие выполнять боевые задачи.