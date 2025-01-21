Ричмонд
-11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров: первые заявления Трампа обозначают его методы продвижения интересов США

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Первые заявления американского президента Дональда Трампа по внешней политике обозначают то, какими методами он и новая администрация будут продвигать интересы США на мировой арене. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой армянского МИД Араратом Мирзояном.

Источник: Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

«Комментированием тех решений, которые были анонсированы президентом Трампом, занимаются многие политологи. Я коротко скажу, что это, очевидно, указатель на то, какими методами президент Трамп и его администрация будут намеренно продвигать интересы Соединенных Штатов на мировой арене», — сказал министр, отвечая на вопрос ТАСС относительно первых заявлений Трампа о выходе из Парижского соглашения по климату и ВОЗ, введении пошлин против стран БРИКС и других.

Интерес Соединенных Штатов на мировой арене, как подчеркнул Лавров, «никогда не менялся в зависимости от того, демократы или республиканцы находятся в Белом доме, и заключается в том, чтобы всегда быть сильнее любого конкурента». «И предыдущая администрация руководствовалась этой же задачей, — заметил глава МИД РФ. — Президент Трамп показал, какими методами он хочет достигать этой цели. Мы с уважением относимся к выбору американского народа, как я понимаю, руководство США при президенте Трампе тоже уже не раз давало повод говорить, что и они относятся с уважением к выбору российского народа».

Лавров Сергей
Трамп Дональд