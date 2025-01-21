Лавров: первые заявления Трампа обозначают его методы продвижения интересов США

Интерес Соединенных Штатов на мировой арене, как подчеркнул Лавров, «никогда не менялся в зависимости от того, демократы или республиканцы находятся в Белом доме, и заключается в том, чтобы всегда быть сильнее любого конкурента». «И предыдущая администрация руководствовалась этой же задачей, — заметил глава МИД РФ. — Президент Трамп показал, какими методами он хочет достигать этой цели. Мы с уважением относимся к выбору американского народа, как я понимаю, руководство США при президенте Трампе тоже уже не раз давало повод говорить, что и они относятся с уважением к выбору российского народа».