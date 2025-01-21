Высший совет безопасности обсудил меры по борьбе с политической коррупцией

Санду подчеркнула, что политическая коррупция остается одной из самых больших угроз демократии в Молдове, в доказательство она привела события, произошедшие во время проведения конституционного референдума осенью 2024 года.
«Слишком долго политическая коррупция игнорировалась, а в некоторых случаях на нее даже не обращали внимание. Это позволило организованным преступным группам вовлекать все больше людей в подрыв национальной безопасности».
Как сообщили в пресс-службе администрации президента, в ходе совещания было заявлено о том, что Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) вынес решения о наложении штрафов на сумму 10,8 миллиона леев в связи с политической коррупцией, было возбуждено 30 уголовных дел, четыре из которых переданы в суд. НАЦ также выявил причастность 57 человек к распределению незаконных финансовых средств.
Санду на заседании призвала принять дополнительные меры по усилению борьбы с политической коррупцией и укреплению национальной безопасности. В итоге ВСБ определил две приоритетные задачи:
Усиление институциональной структуры органов, ответственных за борьбу с коррупцией;
Укрепление правовой базы для ужесточения санкций в отношении лиц, причастных к политической и электоральной коррупции.