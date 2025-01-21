Высший совет безопасности обсудил меры по борьбе с политической коррупцией

Как сообщили в пресс-службе администрации президента, в ходе совещания было заявлено о том, что Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) вынес решения о наложении штрафов на сумму 10,8 миллиона леев в связи с политической коррупцией, было возбуждено 30 уголовных дел, четыре из которых переданы в суд. НАЦ также выявил причастность 57 человек к распределению незаконных финансовых средств.