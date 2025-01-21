Что пишут зарубежные СМИ об инаугурации Дональда Трампа

Юбилейная 60-я церемония инаугурации президента США прошла 20 января 2025 года. Дональд Трамп официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Предлагаем ознакомиться с мнениями зарубежных СМИ о церемонии вступления в должность и первом рабочем дне Трампа в качестве президента.

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Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

The Harvard Crimson

Избрание Трампа на второй срок произошло после двух попыток импичмента, двух покушений на убийство и предъявления уголовного обвинения по 34 пунктам. В своей 30-минутной инаугурационной речи, которая длилась в два раза дольше, чем на предыдущей инаугурации, Трамп описал разделенную и неспокойную нацию, готовую к переменам.

Bloomberg

Инаугурация стала триумфальной кульминацией беспрецедентного политического возвращения: президент выступил с речью из того самого здания, которое его сторонники штурмовали чуть более четырех лет назад.

Высказывания Трампа заложили основу для преобразований, которыми займется его администрация. Однако Трамп уклонился от подробной информации о многих предстоящих кардинальных изменениях в политике.

The Indian Express

Инаугурация 47-го президента США задала тон на следующие четыре года.

Трамп, упрекая своего предшественника Джо Байдена в «упадке» страны, пообещал переломить ситуацию, провозгласив «золотой век» Америки.

The Wall Street Journal

Трамп выступил с посланием, полным надежд и оптимизма, которое большинство американцев одобрит.

Если его инаугурационная речь действительно соответствует его планам, то у него есть шанс покинуть свой пост через четыре года победителем.

AP News

Совершив беспрецедентный шаг, Трамп пригласил на инаугурацию иностранных лидеров, и они получили завидные места на церемонии. Президент Аргентины Хавьер Милей сидел рядом с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Рядом расположился вице-президент Китая Хань Чжэн, которого Си Цзиньпин направил представлять свои интересы.

The New York Times

И какие захватывающие персонажи были собраны вместе на инаугурации 47-го президента. Там было много членов династического клана Трампа; персонажи-миллиардеры, которые составляют его колоритное окружение; иностранные лидеры, экс-президенты и политические враги, которых он уложил на лопатки.

Все это привело к феерии сюрреалистических визуальных эффектов и взаимодействий.

CNN

Трамп сделал более 20 ложных заявлений в своих выступлениях в день инаугурации.

В своих заявлениях он в основном придерживался расплывчатой риторики, субъективных утверждений и обещаний, которые невозможно проверить.

Politico

Трамп ни разу в своей инаугурационной речи не упомянул Россию или Украину, сосредоточив внимание на внутренних проблемах страны и укреплении обороны.

Responsible Statecraft

В своей инаугурационной речи Трамп пообещал создать «самую сильную армию, которую когда-либо видел мир».

Это была всего лишь одна нота в более широкой композиции о восстановлении доверия и гордости за страну — «начале захватывающей новой эры национального успеха».

US News

Трамп поднял вопрос о перспективах переговорной перезагрузки американо-китайских отношений.

Он неожиданно отложил введение пошлин в отношении Китая, тем самым повысив перспективу сближения двух стран.

Channel News Asia

Хотя Трамп не подтвердил своего намерения захватить Гренландию, наблюдатели полагают, что такой шаг остается возможным и может спровоцировать усиление соперничества с Китаем и Россией в Арктике, превратив регион из арены изменения климата в зону милитаризации и возможной конфронтации.

Они добавляют, что возобновление риторики новоиспеченного президента США может подтолкнуть Китай к сближению с Россией в Арктике.

The Economist

Дональд Трамп — первый президент более чем за 100 лет, который призвал к созданию новых американских территорий, включая Марс.

Мы имеем дело с новым американским империализмом.

The Jerusalem Post

Первые решения Трампа формируют ближневосточную доктрину, которая заключаются в том, что он хочет исправить то, что считает ошибками последних четырех лет.

Deutsche Welle*

Трамп оперативно выполнил обещания, данные им перед инаугурацией, подписав целый ряд указов.

Однако это не сулит немедленны изменений для страны: многие из этих указов всего лишь подлежат обязательному изучению и пересмотру, чтобы определить их соответствие политическим целям Трампа.

Axios

Трамп проверяет пределы президентской власти с помощью заградительного огня первого дня.

В понедельник президент Трамп предпринял попытку стереть внешние границы исполнительной власти, спровоцировав серию конституционных разборок, которые могут ограничить или усилить его видение максималистского второго срока.