Что пишут зарубежные СМИ об инаугурации Дональда Трампа

The Harvard Crimson
Избрание Трампа на второй срок произошло после двух попыток импичмента, двух покушений на убийство и предъявления уголовного обвинения по 34 пунктам. В своей 30-минутной инаугурационной речи, которая длилась в два раза дольше, чем на предыдущей инаугурации, Трамп описал разделенную и неспокойную нацию, готовую к переменам.
Bloomberg
Высказывания Трампа заложили основу для преобразований, которыми займется его администрация. Однако Трамп уклонился от подробной информации о многих предстоящих кардинальных изменениях в политике.
The Indian Express
Трамп, упрекая своего предшественника Джо Байдена в «упадке» страны, пообещал переломить ситуацию, провозгласив «золотой век» Америки.
The Wall Street Journal
Трамп выступил с посланием, полным надежд и оптимизма, которое большинство американцев одобрит.
AP News
Совершив беспрецедентный шаг, Трамп пригласил на инаугурацию иностранных лидеров, и они получили завидные места на церемонии. Президент Аргентины Хавьер Милей сидел рядом с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Рядом расположился вице-президент Китая Хань Чжэн, которого Си Цзиньпин направил представлять свои интересы.
The New York Times
И какие захватывающие персонажи были собраны вместе на инаугурации 47-го президента. Там было много членов династического клана Трампа; персонажи-миллиардеры, которые составляют его колоритное окружение; иностранные лидеры, экс-президенты и политические враги, которых он уложил на лопатки.
CNN
Трамп сделал более 20 ложных заявлений в своих выступлениях в день инаугурации.
Politico
Трамп ни разу в своей инаугурационной речи не упомянул Россию или Украину, сосредоточив внимание на внутренних проблемах страны и укреплении обороны.
Responsible Statecraft
Это была всего лишь одна нота в более широкой композиции о восстановлении доверия и гордости за страну — «начале захватывающей новой эры национального успеха».
US News
Он неожиданно отложил введение пошлин в отношении Китая, тем самым повысив перспективу сближения двух стран.
Channel News Asia
Хотя Трамп не подтвердил своего намерения захватить Гренландию, наблюдатели полагают, что такой шаг остается возможным и может спровоцировать усиление соперничества с Китаем и Россией в Арктике, превратив регион из арены изменения климата в зону милитаризации и возможной конфронтации.
The Economist
Дональд Трамп — первый президент более чем за 100 лет, который призвал к созданию новых американских территорий, включая Марс.
The Jerusalem Post
Первые решения Трампа формируют ближневосточную доктрину, которая заключаются в том, что он хочет исправить то, что считает ошибками последних четырех лет.
Deutsche Welle*
Трамп оперативно выполнил обещания, данные им перед инаугурацией, подписав целый ряд указов.
Axios
В понедельник президент Трамп предпринял попытку стереть внешние границы исполнительной власти, спровоцировав серию конституционных разборок, которые могут ограничить или усилить его видение максималистского второго срока.
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