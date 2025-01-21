Трамп предрек РФ проблемы при отказе Путина заключить соглашение по Украине

Сейчас США больше всего финансово помогают Израилю, Египту и Иордании. Эти страны вряд ли столкнутся с резкими сокращениями помощи, поскольку им предоставили долгосрочные пакеты, которые в том числе регулируются договорными обязательствами. Трамп может также сократить финансирование различных миротворческих организаций, например, ООН, однако частично это уже было сделано во время его прошлого срока. Администрация прошлого президента США Джо Байдена позаботилась, чтобы Украина получила все обещанное во время его правления. В целом, иностранная помощь обычно составляет примерно 1% от всего бюджета США, однако для Киева выделили большие суммы.