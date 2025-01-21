Лукашенко рассказал, в чем суть президентской работы

«Послушал я в прямом эфире его выступление. Честно говоря, я не в восторге был от Джо Байдена — предыдущего президента. Но я смотрел на него, он как-то приличнее выглядел, чем сам Трамп».
По его словам, непонятно зачем действующий президент половину своего выступления уделил своему предшественнику.
«Видели, сидел, опустивши руки, бедолага этот Байден вместе с Камалой Харрис. Эту женщину бедную выкинули на поверхность против Трампа», — напомнил он.
Лукашенко отметил, что Харрис крепко держалась в ходе избирательной кампании и ей нужно отдать должное, а не уничтожать. После чего уточнил, что это его собственное мнение и эмоции, которые исходят из его опыта, поэтому инаугурация и заявления, сделанные в ее ходе, вызывают негатив.
«Нельзя обижать, оскорблять тех, кто был до тебя. Ну были. Плохо делали — исправляй эти ошибки, народ увидит — скажет спасибо. В этом суть нашей президентской работы», — цитирует главу государства БелТА.
По его мнению, ситуация, когда уходящий президент США издает указы, а пришедший ему на смену хозяин Белого дома отменяет их, дает характеристику стране.
«Значит, у вас серьезная нестабильность. У вас нет главного — преемственности», — поделился видением произошедшего Лукашенко.
При этом он обратил внимание, что в республике идет смена поколений, поэтому с приходом к власти нового президента не нужно бросать камни в предыдущего лидера.
«Мы должны после себя привести нормальных крепких людей, чтобы эта политика, которая вами поддерживается, продолжалась», — считает белорусский лидер.