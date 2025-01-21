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Лукашенко рассказал, в чем суть президентской работы

МИНСК, 21 янв — Sputnik. Глава государства не должен оскорблять своих предшественников, сказал президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе разговора с работниками завода «МАЗ».

«Послушал я в прямом эфире его выступление. Честно говоря, я не в восторге был от Джо Байдена — предыдущего президента. Но я смотрел на него, он как-то приличнее выглядел, чем сам Трамп».

считает белорусский лидер.

По его словам, непонятно зачем действующий президент половину своего выступления уделил своему предшественнику.

«Видели, сидел, опустивши руки, бедолага этот Байден вместе с Камалой Харрис. Эту женщину бедную выкинули на поверхность против Трампа», — напомнил он.

Лукашенко отметил, что Харрис крепко держалась в ходе избирательной кампании и ей нужно отдать должное, а не уничтожать. После чего уточнил, что это его собственное мнение и эмоции, которые исходят из его опыта, поэтому инаугурация и заявления, сделанные в ее ходе, вызывают негатив.

«Нельзя обижать, оскорблять тех, кто был до тебя. Ну были. Плохо делали — исправляй эти ошибки, народ увидит — скажет спасибо. В этом суть нашей президентской работы», — цитирует главу государства БелТА.

По его мнению, ситуация, когда уходящий президент США издает указы, а пришедший ему на смену хозяин Белого дома отменяет их, дает характеристику стране.

«Значит, у вас серьезная нестабильность. У вас нет главного — преемственности», — поделился видением произошедшего Лукашенко.

При этом он обратил внимание, что в республике идет смена поколений, поэтому с приходом к власти нового президента не нужно бросать камни в предыдущего лидера.

«Мы должны после себя привести нормальных крепких людей, чтобы эта политика, которая вами поддерживается, продолжалась», — считает белорусский лидер.

Лукашенко Александр