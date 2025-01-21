Лукашенко рассказал, в чем суть президентской работы

Лукашенко отметил, что Харрис крепко держалась в ходе избирательной кампании и ей нужно отдать должное, а не уничтожать. После чего уточнил, что это его собственное мнение и эмоции, которые исходят из его опыта, поэтому инаугурация и заявления, сделанные в ее ходе, вызывают негатив.