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Токаев принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева

Глава государства Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об итогах деятельности судебной системы за 2024 год, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: Пресс-служба Акорды

Как сообщил Асламбек Мергалиев, приоритетами работы судов являются защита прав, свобод и законных интересов граждан и предпринимателей, обеспечение верховенства закона.

Президенту было доложено, что растет число рассмотренных дел и материалов, при этом достигнут самый высокий за последние 5 лет показатель качества отправления правосудия (98,9% судебных актов местных судов признаны законными и обоснованными).

Увеличивается доля примирительных процедур по гражданским и административным делам. Благодаря расширению подсудности вдвое выросло число дел, рассмотренных с участием присяжных заседателей (с 147 до 261).

Председатель Верховного суда рассказал о внедрении технологий искусственного интеллекта, которые способствуют формированию единообразной судебной практики и существенно облегчают работу судей (с применением роботизации рассмотрена треть дел и материалов — 665 тыс. из 2 млн).

Асламбек Мергалиев также проинформировал о создании кассационных судов, законодательных инициативах, направленных на усиление независимости судей и расширение сферы административной юстиции.

Глава государства отметил важность обеспечения верховенства закона и повышения доверия к правосудию.