Лукашенко высказался об инаугурации Трампа

«Послушал я в прямом эфире его выступление. Честно говоря, я не в восторге был от Джо Байдена — предыдущего президента. Но я смотрел на него, он как-то приличнее выглядел, чем сам Трамп. Ну зачем ты полречи опорочил этого бедного старика? Видели, сидел, опустивши руки, бедолага этот Байден вместе с Камалой Харрис. Эту женщину бедную выкинули на поверхность против Трампа. Она воевала, молодец, крепко держалась. И надо отдать должное. Не надо их уничтожать», — сказал Лукашенко во время общения с работниками Минского автомобильного завода.