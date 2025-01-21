Лукашенко высказался об инаугурации Трампа

«Послушал я в прямом эфире его выступление. Честно говоря, я не в восторге был от Джо Байдена — предыдущего президента. Но я смотрел на него, он как-то приличнее выглядел, чем сам Трамп. Ну зачем ты полречи опорочил этого бедного старика? Видели, сидел, опустивши руки, бедолага этот Байден вместе с Камалой Харрис. Эту женщину бедную выкинули на поверхность против Трампа. Она воевала, молодец, крепко держалась. И надо отдать должное. Не надо их уничтожать», — сказал Лукашенко во время общения с работниками Минского автомобильного завода.
Он добавил, что поэтому очень негативно воспринял всю церемонию, его захлестнули эмоции.
«И я уже не слушал, когда он начал поносить этого Байдена, Харрис и прочих. Так нельзя. Нельзя обижать, оскорблять тех, кто был до тебя. Ну были. Плохо делали — исправляй эти ошибки, народ увидит — скажет спасибо. В этом суть нашей президентской работы», — сказал белорусский лидер.
Он также прокомментировал отмену Трампом указов Байдена. По мнению Лукашенко, это характеризует саму страну и говорит о серьезной нестабильности. Это значит, полагает президент Белоруссии, что в США нет главного — преемственности.
Накануне Дональд Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. Он уже занимал этот пост в 2017—2021 годах и смог снова получить его после победы на выборах 5 ноября 2024 года. Трамп стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.
В первые же часы после вступления в должность Трамп подписал десятки указов, в том числе отменил 78 решений своего предшественника Джо Байдена.