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В омском министерстве произошло громкое назначение

На портале правовой информации появилось распоряжение губернатора Омской области Виталия Хоценко о назначении в Министерстве труда и социального развития.

Заместителем министра Ирины Варнавской назначен Александр Рыскалкин.

Назначить первым заместителем министра труда и социального развития Омской области 21 января 2025 года сроком на 1 год, установив испытание сроком на три месяца.