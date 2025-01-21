В омском министерстве произошло громкое назначение

Заместителем министра Ирины Варнавской назначен Александр Рыскалкин.
Назначить первым заместителем министра труда и социального развития Омской области 21 января 2025 года сроком на 1 год, установив испытание сроком на три месяца.
На портале правовой информации появилось распоряжение губернатора Омской области Виталия Хоценко о назначении в Министерстве труда и социального развития.
Заместителем министра Ирины Варнавской назначен Александр Рыскалкин.
Назначить первым заместителем министра труда и социального развития Омской области 21 января 2025 года сроком на 1 год, установив испытание сроком на три месяца.