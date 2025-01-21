Нетаньяху объявил о начале операции на Западном берегу

«Это еще один шаг к достижению поставленной нами цели — укреплению безопасности в Иудее и Самарии. Мы действуем методично и решительно против иранской оси, куда бы она ни направляла свое оружие», — написал он.
О начале контртеррористической операции в Дженине (провинция Палестинской автономии) сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Операция проводится совместно с израильскими службой безопасности (ШАБАК) и пограничной полицией.
Западный берег реки Иордан — одна из частей частично признанной Палестины. Контролируется Палестинской национальной администрации (ПНА). Вторая часть — сектор Газа — контролируется исламистским движением ХАМАС. С ним Израиль заключил соглашение о перемирии после 15 месяцев войны. Оно вступило в силу 19 января.
Началу операции предшествовали беспорядки в районах поселений Джинсафут и Аль-Фундук на Западном берегу, в ходе которых пострадали двое израильтян.
По данным Минздрава Палестины, в ходе израильской операции в Дженине погибли четверо, пострадали до 35 человек, передает WAFA.
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