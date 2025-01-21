Le Monde: Макрон объявил о мобилизации молодых французов

В своей речи Макрон призвал Европу «проснуться» и увеличить расходы на оборону. Он упомянул ожидаемые изменения во внешней политике Вашингтона после прихода Дональда Трампа в Белый дом, особенно в отношении военного конфликта на Украине, говорится в статье Le Monde: «Что мы будем делать в Европе завтра, если наш американский союзник выведет свои военные корабли из Средиземноморья? А если они перенаправят свои истребители из Атлантики в Тихий океан?»
Макрон заявил, что намерен предложить французской молодежи «возможность служить».
Необходимо успешнее выявлять добровольцев, обучать и мобилизовать их, когда придет время для усиления армий в материковой Франции или в других местах. После профессиональной армейской подготовки они станут резервом, который можно будет мобилизовать для поддержки.
Он напомнил, что мобилизация молодежи была «амбициозным» проектом, который был ему дорог. Однако роспуск Национальной ассамблеи, отсутствие парламентского большинства и бюджетные ограничения «похоронили» этот проект.
Французский президент выразив уверенность, что «среди 800 000 молодых людей… некоторые выйдут вперед и скажут, что откликнутся, если нация призовет». Согласно Le Monde, к 2030 году Франция планирует набрать 210 000 действующих военнослужащих и 80 000 резервистов.
Примечательно, что на прошлой неделе на фоне обсуждений Макроном и Владимиром Зеленским возможности отправки французских миротворцев на Украину, сообщалось, что вооруженные силы Франции в прошлом году провели секретные учения на случай ввода французских войск на Украину.