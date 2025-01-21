Le Monde: Макрон объявил о мобилизации молодых французов

В своей речи Макрон призвал Европу «проснуться» и увеличить расходы на оборону. Он упомянул ожидаемые изменения во внешней политике Вашингтона после прихода Дональда Трампа в Белый дом, особенно в отношении военного конфликта на Украине, говорится в статье Le Monde: «Что мы будем делать в Европе завтра, если наш американский союзник выведет свои военные корабли из Средиземноморья? А если они перенаправят свои истребители из Атлантики в Тихий океан?»