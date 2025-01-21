Лукашенко призвал граждан не терять бдительность и вовремя информировать о чем-то неординарном

Он напомнил, что до сих пор за пределами страны вблизи границ присутствуют «вооруженные банды», которые находятся в поле зрения спецслужб. «Мы с ними работаем, образно говоря, они не отказались от того, чтобы где-то кусок земли захватить и нам условия выдвинуть. Этого нельзя допустить. Поэтому если что-то не так, подскажите нам. Милиции, еще кому-то наберите, подскажите. У нас подвижное государство. Вы тоже должны беречь мир и безопасность. Это главное для нас сегодня. Это и информационная безопасность и другие вопросы. В этом отношении мы будем стараться работать, но с вашей помощью», — резюмировал глава государства.