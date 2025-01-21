Мирзиёев поздравил Трампа с официальным вступлением в должность

Он выразил уверенность, что в новый президентский срок Дональда Трампа международный авторитет и роль США на глобальной арене, экономическая мощь и потенциал страны продолжат возрастать.
В послании также указано, что республика высоко оценивает и ценит политику Соединенных Штатов, нацеленную на поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Узбекистана.
Хотел бы отметить, что в течение Вашего первого президентского срока в отношениях между Узбекистаном и США началась новая эпоха стратегического партнерства и наш диалог вышел на более высокий уровень. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии долгосрочного сотрудничества как на двусторонней основе, так и в рамках многосторонних платформ.
Шавкат Мирзиёев также пригласил американского коллегу посетить Узбекистан с визитом.