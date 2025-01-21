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Мирзиёев поздравил Трампа с официальным вступлением в должность

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с официальным вступлением в должность, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Он выразил уверенность, что в новый президентский срок Дональда Трампа международный авторитет и роль США на глобальной арене, экономическая мощь и потенциал страны продолжат возрастать.

В послании также указано, что республика высоко оценивает и ценит политику Соединенных Штатов, нацеленную на поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Узбекистана.

Хотел бы отметить, что в течение Вашего первого президентского срока в отношениях между Узбекистаном и США началась новая эпоха стратегического партнерства и наш диалог вышел на более высокий уровень. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии долгосрочного сотрудничества как на двусторонней основе, так и в рамках многосторонних платформ.

говорится в послании.

Шавкат Мирзиёев также пригласил американского коллегу посетить Узбекистан с визитом.

Шавкат Мирзиеев
Трамп Дональд