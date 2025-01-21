Мирзиёев поздравил Трампа с официальным вступлением в должность

Хотел бы отметить, что в течение Вашего первого президентского срока в отношениях между Узбекистаном и США началась новая эпоха стратегического партнерства и наш диалог вышел на более высокий уровень. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии долгосрочного сотрудничества как на двусторонней основе, так и в рамках многосторонних платформ.