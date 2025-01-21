AR: армия США модернизирует танки Abrams после опыта на Украине

Армия Соединенных Штатов Америки намерена модернизировать собственные танки Abrams после опыта их использования на Украине. Об этом пишет журнал Army Recognition.
Как отмечает издание, в первую очередь, Вашингтон намерен работать над устойчивостью Abrams к противотанковому оружию. Опыт на Украине показал, что с этим у танков есть определенные проблемы. Кроме того, «Абрамсы» имели эксплуатационные проблемы.
«M1A2 SEPv3 (версия танка Abrams — Прим. Ред.), хотя и включает в себя такие функции, как система активной защиты Trophy и усиленная броня, также был ограничен в решении этих проблем. Эти отзывы определили приоритеты разработки M1E3 Abrams, включая улучшение живучести и мобильности», — пишет AR.
Тем временем Польша получила 28 новейших танков Abrams. Теперь страна собирается их проверить, после чего передать на использование Вооруженных сил. Об этом заявлял глава Министерства обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.