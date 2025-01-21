AR: армия США модернизирует танки Abrams после опыта на Украине

«M1A2 SEPv3 (версия танка Abrams — Прим. Ред.), хотя и включает в себя такие функции, как система активной защиты Trophy и усиленная броня, также был ограничен в решении этих проблем. Эти отзывы определили приоритеты разработки M1E3 Abrams, включая улучшение живучести и мобильности», — пишет AR.