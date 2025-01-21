Лукашенко предложил кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию

«Если ты миротворец, работай на то, чтобы войн не было. Это ты можешь. Потому что американцы всегда развязывали эти войны. Или подталкивали к войнам. Если ты это сделаешь, ну хочешь быть нобелевским лауреатом — мы тоже тебя поддержим, представим. Хотя там уже Нобелевская премия ничего не значит», — приводит агентство Белта слова Лукашенко во время общения с работниками Минского автомобильного завода.