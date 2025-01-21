Лукашенко назвал претензии США на Гренландию и Канаду фейковыми

«Воевать мы не хотим. Мы хотим мирно жить. Ну, так давайте мирно жизнь устраивать и не кричать, что для американского народа наступил золотой век, вы теперь будете хорошо жить за счет других народов. Слушайте, мир изменился. Поэтому я думаю, что это такие фейковые заявления, которые никогда не будут реализованы. Это все для СМИ. А завтра выйдет, скажет: “Я ядерную бомбу на Канаду сброшу, если она не станет 51-м штатом”. Еще чего-то. Сделает он это — нет. Или “Гренландию завтра заберу”. Зачем она тебе? Ты и так там присутствуешь, твои вооруженные силы. Что хочешь, то там и творишь. Никакая Дания фактически не управляет этой Гренландией», — приводит слова Лукашенко госагентство Белта во время общения с работниками Минского автозавода.