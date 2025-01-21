Лукашенко пожалел «бедного старика» и «бедолагу» Байдена после слов Трампа

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что пожалел экс-президента США Джо Байдена во время инаугурации нового американского президента Дональда Трампа, сообщает БелТА.
Лукашенко сказал, что смотрел в прямом эфире инаугурацию Трампа и указал на непонравившийся ему момент. При этом белорусский лидер честно признался, что не был в восторге от Байдена. Но на инаугурации он обратил внимание на то, что предыдущий президент США «приличнее выглядел, чем сам Трамп». И даже сказал, что в своей речи новый президент США опозорил Байдена.
— Я смотрел на него, он как-то приличнее выглядел, чем сам Трамп. Сидел (Джо Байден. — Ред.) так, опустившись. Как оно было, уже там было все, ты (Дональд Трамп. — Ред.) уже это все сказал. Ну зачем ты полречи опорочил этого бедного старика? — прокомментировал он.
Также Лукашенко указал на то, что «бедолага Байден» вместе с Камалой Харрис сидел, опустивши руки. При этом глава Беларуси заметил, что «эту женщину бедную выкинули на поверхность против Трампа», и сказал, что следовало бы отдать должное кандидатам.
— Она воевала, молодец, крепко держалась. И надо отдать должное. Не надо их уничтожать, — посоветовал лидер Беларуси.
Также Александр Лукашенко назвал домыслами ограничение интернета во время выборов.
Еще глава Беларуси поделился своим принципом, который непопулярен в избирательную кампанию: «Виноват Кухарев с Кочановой, или президент?».