Лукашенко пожалел «бедного старика» и «бедолагу» Байдена после слов Трампа

Лукашенко сказал, что смотрел в прямом эфире инаугурацию Трампа и указал на непонравившийся ему момент. При этом белорусский лидер честно признался, что не был в восторге от Байдена. Но на инаугурации он обратил внимание на то, что предыдущий президент США «приличнее выглядел, чем сам Трамп». И даже сказал, что в своей речи новый президент США опозорил Байдена.