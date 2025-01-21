FT: ХАМАС может вновь управлять в секторе Газа

Через несколько часов после начала перемирия десятки боевиков в черных балаклавах и зеленых повязках появились на улицах города, чтобы доставить трех заложников к машинам Красного Креста, говорится в публикации. «Мы работаем по чрезвычайному плану», — приводит FT слова главы пресс-службы правительства сектора Газа Исмаила ас-Савабты. «Мы не можем оставить наш народ в вакууме, чтобы угодить Нетаньяху», — отметил он. Власти анклава во главе с ХАМАС планируют встречи для восстановления системы образования, открытия мечетей для молитв и улучшения медицинских услуг в больницах, которые неоднократно подвергались бомбардировкам, уточнил он.