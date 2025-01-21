FT: ХАМАС может вновь управлять в секторе Газа

Через несколько часов после начала перемирия десятки боевиков в черных балаклавах и зеленых повязках появились на улицах города, чтобы доставить трех заложников к машинам Красного Креста, говорится в публикации. «Мы работаем по чрезвычайному плану», — приводит FT слова главы пресс-службы правительства сектора Газа Исмаила ас-Савабты. «Мы не можем оставить наш народ в вакууме, чтобы угодить Нетаньяху», — отметил он. Власти анклава во главе с ХАМАС планируют встречи для восстановления системы образования, открытия мечетей для молитв и улучшения медицинских услуг в больницах, которые неоднократно подвергались бомбардировкам, уточнил он.
«ХАМАС не прекратил существование, несмотря на потери», — сказал политолог в Северо-Западном университете в США Мхаймар Абусада. «Передача заложников была демонстрацией силы и актом неповиновения Израилю», — полагает эксперт. «Соглашение о прекращении огня оставляет неясными договоренности о последующих действиях и управлении Газой», — добавил он.
По выражению израильского аналитика по Ближнему Востоку Ави Иссахарофф, «Газа разрушена, но ХАМАС все еще стоит на ногах». Причиной происходящего он считает «отсутствие интереса со стороны израильского правительства к обсуждению любого другого варианта альтернативного режима в Газе».
Группировка ХАМАС понесла сокрушительные потери и была ослаблена, однако, по мнению зарубежных официальных лиц, «жестокость израильской кампании и страдания гражданского населения могли привлечь новых членов в движение», которое могло завербовать примерно столько же боевиков, сколько потеряло.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве.