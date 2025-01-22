Политолог назвал страны, подходящие для встречи Путина и Трампа

«Австрия ещё со времен Советского союза была таким государством, где советская власть часто проводила встречи», — объяснил эксперт «Инфо 24».
По мнению политолога, страны Южной Америки — Аргентина, Бразилия и Чили — могут стать местом встречи глав двух государств, потому что у них с США и Россией хорошие отношения. Венесуэла и Куба с США находятся в конфронтации, и именно поэтому не подходят для организации переговоров.
Хорошим вариантом для встречи политиков эксперт также считает Азербайджан. Это страна постсоветского пространства, которая сохранила с Россией крепкие связи.
Илья Геращенков уверен, что выбор страны-площадки для переговоров должен быть сделан не с позиции доминирования, когда каждая из сторон старается занять более выигрышную позицию. Кроме того, общение глав государств должно решить и другие проблемы.
«То есть место говорит прежде всего о том, с каким настроением и какой круг вопросов можно обсуждать», — подытожил эксперт.