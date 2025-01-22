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Политолог назвал страны, подходящие для встречи Путина и Трампа

Австрия, Азербайджан, Аргентина, Бразилия и Чили наиболее подходят в качестве площадки для переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Так считает политолог Илья Геращенков.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Австрия ещё со времен Советского союза была таким государством, где советская власть часто проводила встречи», — объяснил эксперт «Инфо 24».

По мнению политолога, страны Южной Америки — Аргентина, Бразилия и Чили — могут стать местом встречи глав двух государств, потому что у них с США и Россией хорошие отношения. Венесуэла и Куба с США находятся в конфронтации, и именно поэтому не подходят для организации переговоров.

Хорошим вариантом для встречи политиков эксперт также считает Азербайджан. Это страна постсоветского пространства, которая сохранила с Россией крепкие связи.

Илья Геращенков уверен, что выбор страны-площадки для переговоров должен быть сделан не с позиции доминирования, когда каждая из сторон старается занять более выигрышную позицию. Кроме того, общение глав государств должно решить и другие проблемы.

«То есть место говорит прежде всего о том, с каким настроением и какой круг вопросов можно обсуждать», — подытожил эксперт.

Президент США Дональд Трамп в день инаугурации поручил своим помощникам заняться организацией телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Президент России поздравил главу США с вступлением в должность и выразил готовность к встрече.

Трамп Дональд
Путин Владимир