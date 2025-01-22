Политолог назвал страны, подходящие для встречи Путина и Трампа

По мнению политолога, страны Южной Америки — Аргентина, Бразилия и Чили — могут стать местом встречи глав двух государств, потому что у них с США и Россией хорошие отношения. Венесуэла и Куба с США находятся в конфронтации, и именно поэтому не подходят для организации переговоров.