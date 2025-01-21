Трамп утвердил в США два неизменных пола

Трамп и до этого выступал против гендерного многообразия. В 2018 году, во время своего первого президентского срока, он запретил трансгендерам проходить военную службу. Джо Байден, сменив республиканца, отменил это постановление. Победив на выборах в ноябре 2024 года, Трамп пообещал закрепить в США только два пола и «убрать мужчин из женского спорта».