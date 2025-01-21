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В Узбекистане приняли закон о присоединении к ЕАБР

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана в третьем чтении приняла закон о присоединении к Евразийскому банку развития (ЕАБР), сообщает пресс-служба нижней палаты.

Источник: Пресс-служба Законодательной палаты

«Рассмотренный проект закона “О присоединении Республики Узбекистан к Соглашению об учреждении Евразийского банка развития” направлен на создание правовой основы для становления членом еще одной важной международной финансовой организации и использования возможности этой структуры для дальнейшего развития национальной экономики».

говорится в сообщении.

Закон вступит в силу после того, как его одобрит Сенат и подпишет президент.

Напомним, что в декабре прошлого года Шавкат Мирзиёев на заседании Высшего евразийского экономического совета (ЕАЭС) под Санкт-Петербургом заявил, что республика в начале 2025 года планирует завершить процедуры и вступить в ЕАБР.

Для справки: Евразийский банк развития (ЕАБР) — международная финансовая организация, содействующая интеграции и развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с высоким интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, энергетики, химической и горнодобывающей промышленности, машиностроения.

экономика