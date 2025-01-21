В Узбекистане приняли закон о присоединении к ЕАБР

«Рассмотренный проект закона “О присоединении Республики Узбекистан к Соглашению об учреждении Евразийского банка развития” направлен на создание правовой основы для становления членом еще одной важной международной финансовой организации и использования возможности этой структуры для дальнейшего развития национальной экономики».
Закон вступит в силу после того, как его одобрит Сенат и подпишет президент.
Напомним, что в декабре прошлого года Шавкат Мирзиёев на заседании Высшего евразийского экономического совета (ЕАЭС) под Санкт-Петербургом заявил, что республика в начале 2025 года планирует завершить процедуры и вступить в ЕАБР.
Для справки: Евразийский банк развития (ЕАБР) — международная финансовая организация, содействующая интеграции и развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с высоким интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, энергетики, химической и горнодобывающей промышленности, машиностроения.