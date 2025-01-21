«Тогда какие претензии к России?» Лукашенко отреагировал на притязания Трампа на Гренландию и Канаду

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с коллективом Минского автомобильного завода 21 января провел параллель с Россией из-за притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию и Канаду, пишет БелТА.
— Воевать мы не хотим. Мы хотим мирно жить. Ну так давайте мирно жизнь устраивать и не кричать, что для американского народа наступил золотой век, вы теперь будете хорошо жить за счет других народов, — заявил президент Беларуси.
Глава государства акцентировал внимание на том, что мир изменился. Он выразил мнение, что это такие фейковые заявления, которые никогда не будут реализованы и они все для СМИ — помпа.
— А завтра выйдет, скажет: «Я ядерную бомбу на Канаду сброшу, если она не станет 51-м штатом». Еще чего-то. Сделает он это — нет. Или «Гренландию завтра заберу». Зачем она тебе? Ты и так там присутствуешь, твои вооруженные силы. Что хочешь, то там и творишь, — подчеркнул Александр Лукашенко.
Вместе с тем он высказал мнение, что никакая Дания (в ее состав входит Гренландия) фактически не управляет Гренландией. Президент заметил, что США нужно проводить такую политику, чтобы на них «косо не смотрели ни канадцы, ни мексиканцы». В связи с этим он упомянул еще одно из предложений, которое связано с переименованием Мексиканского залива в Американский.
— Эти фейки авторитета стране не добавляют: штат очередной будет Канада или Мексика… Ну тогда какие претензии к России? Понимаете, как сразу это все можно проецировать, — заявил президент Беларуси.
Он подчеркнул, что политика — это довольно серьезно, особенно для руководителей крупных стран.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко пожалел «бедного старика» и «бедолагу» Байдена после слов Трампа.
Кроме того, глава государства поделился своим принципом, который непопулярен в избирательную кампанию: «Виноват Кухарев с Кочановой, или президент?».
Тем временем Лукашенко сказал, что обсудит с Путиным строительство второй АЭС в Беларуси.