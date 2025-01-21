«Тогда какие претензии к России?» Лукашенко отреагировал на притязания Трампа на Гренландию и Канаду

Вместе с тем он высказал мнение, что никакая Дания (в ее состав входит Гренландия) фактически не управляет Гренландией. Президент заметил, что США нужно проводить такую политику, чтобы на них «косо не смотрели ни канадцы, ни мексиканцы». В связи с этим он упомянул еще одно из предложений, которое связано с переименованием Мексиканского залива в Американский.