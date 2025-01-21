Лукашенко рассказал, кто ему понравился из альтернативных кандидатов

Еще один альтернативный кандидат в числе одного из вопросов озвучил якобы вопрос из народа об оплате учителям за проверку тетрадей. «Тетрадка — это обратная связь учителя с учеником. Или ученика с учителем. Ты дал ему задание, он делает, — ты должен проверить, как ты ему дал это знание, смог ли он. Или диктант, или сочинение написал — что это за человек, он усвоил знания или нет? Если у тебя есть какой-то другой метод — пожалуйста, — сказал глава государства. — То есть не надо учителя заставлять делать то, что он не считает нужным. Не надо тетрадки — ну не надо. Но когда будет контрольное занятие или тебя в школе или районо придут проверять и тебе оценку давать, а ты не будешь знать, а что у тебя за дети, усвоили знания или нет. Вот тогда они тебя оценят. Тетрадь — это метод работы учителя с учеником. Хороший метод. Его никто не отрицает».