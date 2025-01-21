Лукашенко рассказал, кто ему понравился из альтернативных кандидатов

«Предвыборная кампания — о ней вообще не говорю. Стараюсь уравновесить ситуацию. Нас пятеро. Я вижу, что никто там не шумит, не кричит. В прошлый раз у меня спросили в технопарке: “А предвыборная кампания, а вы как тут?” И мне стыдно как-то стало, домой приехал, думаю: я ж действительно за ней не слежу. Нет времени за этим всем наблюдать. Мое главное — обеспечить спокойствие сейчас. Моя главная задача. Думаю, нет, надо все-таки послушать альтернативных кандидатов. И как-то случайно, то ли в семь часов вечера, я включаю телевизор, — кандидаты. Я выдержал полтора человека, честно скажу», — отметил глава государства.
«Мне понравился Сережа Сыранков. Ну нормально. Он говорит: вы знаете, мы не против, мы за, мы вместе, и мы будем желать победы действующему Президенту. Потому что-то, что он делает, не расходится с нашей программой. Честно и откровенно человек от коммунистов это сказал. Сказал искренне. Я послушал, когда он изложил свою программу. Ничего нового: мы сохранили свои гиганты-предприятия, мы стараемся поделиться с людьми лишней копейкой», — добавил Александр Лукашенко.
Еще один альтернативный кандидат в числе одного из вопросов озвучил якобы вопрос из народа об оплате учителям за проверку тетрадей. «Тетрадка — это обратная связь учителя с учеником. Или ученика с учителем. Ты дал ему задание, он делает, — ты должен проверить, как ты ему дал это знание, смог ли он. Или диктант, или сочинение написал — что это за человек, он усвоил знания или нет? Если у тебя есть какой-то другой метод — пожалуйста, — сказал глава государства. — То есть не надо учителя заставлять делать то, что он не считает нужным. Не надо тетрадки — ну не надо. Но когда будет контрольное занятие или тебя в школе или районо придут проверять и тебе оценку давать, а ты не будешь знать, а что у тебя за дети, усвоили знания или нет. Вот тогда они тебя оценят. Тетрадь — это метод работы учителя с учеником. Хороший метод. Его никто не отрицает».
Президент подчеркнул, что всегда надо быть искренним в общении с людьми и говорить правду — то, что думаешь. «А сегодня не говорить надо, сегодня надо делать. Сегодня нам надо строить предприятия и обеспечивать людей не просто работой — хорошей работой, чтобы они меньше обижались, что у них слабая заработная плата. У тех, кто работает и кто достоин большего», — сказал Александр Лукашенко.