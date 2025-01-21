Лукашенко: надо уметь людей прощать, но тех, кого можно простить

Говоря о критике и вбросах со стороны беглых за рубежом, глава государства признал, что в стране есть еще немало проблемных вопросов и недостатков, над устранением которых надо работать. «Но говорить о том, что мы такие-сякие, и поливать нас грязью, сбежав за границу… Там сегодня половина точно хочет обратно вернуться, — сказал Президент. — Пожалуйста. Это ваша тоже земля. Может, вы одурели, очумели в свое время, заняли такую позицию. Человеку надо всегда давать шанс. Пожалуйста — возвращайтесь. Но к Шведу — генеральный прокурор. Создана комиссия из представителей рабочих, крестьян, СМИ, которые видели, что вы (беглые. — Прим. БЕЛТА) творили в 2020 году».
Александр Лукашенко подчеркнул, что каждый должен ответить по закону, особенно если «ломал, крошил, впереди бежал и за собой звал, с топором бросался».
«Мы немало людей уже вернули в свое общество. Они все у нас на контроле, — отметил белорусский лидер. — Надо уметь людей прощать. Но тем, которым можно простить. И притом не я должен прощать, хоть я по Конституции имею право помиловать любого человека. Но я за это не взялся. Потому что они вам создавали неудобства, они ваше ломали, они вас пытались опозорить. Ну так вы примите решение и мне доложите. Будет положительное решение — я подпишу указ. Нет — значит нет. Поэтому мы аккуратно относимся к этим людям».