Лукашенко: надо уметь людей прощать, но тех, кого можно простить

«Мы немало людей уже вернули в свое общество. Они все у нас на контроле, — отметил белорусский лидер. — Надо уметь людей прощать. Но тем, которым можно простить. И притом не я должен прощать, хоть я по Конституции имею право помиловать любого человека. Но я за это не взялся. Потому что они вам создавали неудобства, они ваше ломали, они вас пытались опозорить. Ну так вы примите решение и мне доложите. Будет положительное решение — я подпишу указ. Нет — значит нет. Поэтому мы аккуратно относимся к этим людям».