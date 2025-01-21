Лукашенко возмутился выступлением Трампа на инаугурации: «Так нельзя»

Президент Беларуси Александр Лукашенко был возмущен выступлением президента США Дональда Трампа во время инаугурации, пишет БелТА.
Лукашенко рассказал, что он в прямом эфире смотрел инаугурацию Трампа, и отметил, что ему очень не понравился один момент.
— Я очень негативно воспринял эту всю инаугурацию и эти заявления, поделился он.
Здесь же белорусский президент сказал, что эмоционально воспринял заявления Трампа о Байдене. Кроме того, Александр Лукашенко пожалел «бедного старика» и «бедолагу» Байдена после слов Трампа.
И даже признался, что его захлестнули эмоции, добавив, что, когда Трамп стал поносить Байдена, Харрис и прочих, он даже перестал слушать. Лукашенко подчеркнул, что оскорблять предшественников нельзя.
— Нельзя обижать, оскорблять тех, кто был до тебя. Ну были. Плохо делали — исправляй эти ошибки, народ увидит — скажет спасибо. В этом суть нашей президентской работы, — резюмировал президент.
Также Александр Лукашенко назвал домыслами ограничение интернета во время выборов.
Еще глава Беларуси поделился своим принципом, который непопулярен в избирательную кампанию: «Виноват Кухарев с Кочановой, или президент?».
И еще белорусский лидер потребовал окончательно решить вопрос с тунеядцами в Беларуси: «Разобраться с этими вопиющими моментами».