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Лукашенко возмутился выступлением Трампа на инаугурации: «Так нельзя»

Лукашенко сказал, что ему не понравилось в инаугурации Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко был возмущен выступлением президента США Дональда Трампа во время инаугурации, пишет БелТА.

Лукашенко рассказал, что он в прямом эфире смотрел инаугурацию Трампа, и отметил, что ему очень не понравился один момент.

— Я очень негативно воспринял эту всю инаугурацию и эти заявления, поделился он.

Здесь же белорусский президент сказал, что эмоционально воспринял заявления Трампа о Байдене. Кроме того, Александр Лукашенко пожалел «бедного старика» и «бедолагу» Байдена после слов Трампа.

И даже признался, что его захлестнули эмоции, добавив, что, когда Трамп стал поносить Байдена, Харрис и прочих, он даже перестал слушать. Лукашенко подчеркнул, что оскорблять предшественников нельзя.

— Нельзя обижать, оскорблять тех, кто был до тебя. Ну были. Плохо делали — исправляй эти ошибки, народ увидит — скажет спасибо. В этом суть нашей президентской работы, — резюмировал президент.

Также Александр Лукашенко назвал домыслами ограничение интернета во время выборов.

Еще глава Беларуси поделился своим принципом, который непопулярен в избирательную кампанию: «Виноват Кухарев с Кочановой, или президент?».

И еще белорусский лидер потребовал окончательно решить вопрос с тунеядцами в Беларуси: «Разобраться с этими вопиющими моментами».