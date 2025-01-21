Медведев прокомментировал заявления Трампа

Во вторник президент России Владимир Путин встретился с лидером КНР Си Цзиньпином в формате ВКС. Комментируя диалог лидеров на фоне инаугурации Трампа, Медведев отметил, что это лучшее доказательство многополярности современного мира и стратегического партнёрства РФ и Китая.
«И всем снова стало очевидно, что современный мир заинтересован не в “золотом веке Америки”, о чём театрально вчера заявил Дональд Трамп, а в развитии и процветании всего человечества», — написал Медведев своем Telegram-канале.
В понедельник во время своей инаугурационной речи Трамп заявил, что «золотая эпоха» США начинается «прямо сейчас».