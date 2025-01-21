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Медведев прокомментировал заявления Трампа

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Современный мир заинтересован не в «золотом веке Америки», а в развитии всего человечества, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ответ на заявление президента США Дональда Трампа.

Источник: © РИА Новости

Во вторник президент России Владимир Путин встретился с лидером КНР Си Цзиньпином в формате ВКС. Комментируя диалог лидеров на фоне инаугурации Трампа, Медведев отметил, что это лучшее доказательство многополярности современного мира и стратегического партнёрства РФ и Китая.

«И всем снова стало очевидно, что современный мир заинтересован не в “золотом веке Америки”, о чём театрально вчера заявил Дональд Трамп, а в развитии и процветании всего человечества», — написал Медведев своем Telegram-канале.

В понедельник во время своей инаугурационной речи Трамп заявил, что «золотая эпоха» США начинается «прямо сейчас».

Медведев Дмитрий
Трамп Дональд