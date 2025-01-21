Минцифры заявило о хакерской атаке на подрядчика «Ростелекома»

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Один из подрядчиков «Ростелекома» подвергся атаке хакеров, сообщило Минцифры РФ в Telegram-канале, заверив, что это не затронуло портал госуслуг («Ростелеком» — его оператор). Сейчас проводится расследование произошедшего.
В министерстве отметили, что у подрядчика не утекли «чувствительные» персональные данные частных клиентов. Такую же оценку ранее давал и сам «Ростелеком». «[Атака] никак не затронула “Госуслуги”. Все данные портала находятся под надежной защитой», — добавили в Минцифры.
Министерство отметило, что системы «Ростелекома» используют эшелонированный подход для защиты, но специалисты по кибербезопасности «Ростелекома» не отвечают за системы подрядчика. Минцифры и «Ростелеком» уже работают над усилением защиты инфраструктуры подрядчика, заключили в министерстве.