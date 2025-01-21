Минцифры заявило о хакерской атаке на подрядчика «Ростелекома»

В министерстве отметили, что у подрядчика не утекли «чувствительные» персональные данные частных клиентов. Такую же оценку ранее давал и сам «Ростелеком». «[Атака] никак не затронула “Госуслуги”. Все данные портала находятся под надежной защитой», — добавили в Минцифры.