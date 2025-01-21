«Нужно уметь людей прощать». Лукашенко сказал, кому можно простить участие в событиях 2020 года в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с коллективом Минского автомобильного завода во вторник, 21 января, сказал, кому можно простить участие в событиях 2020 года в Беларуси, передает БелТА.
Президент, комментирую критику и вбросы со стороны беглых, которые находятся за рубежом, отметил, что в Беларуси еще немало проблемных вопросов и недостатков, над устранением которых необходимо работать.
— Но говорить о том, что мы такие-сякие, и поливать нас грязью, сбежав за границу… Там сегодня половина точно хочет обратно вернуться. Пожалуйста. Это ваша тоже земля. Может, вы одурели, очумели в свое время, заняли такую позицию, — заявил глава государства.
По его словам, человеку нужно всегда давать шанс. В связи с этим Лукашенко сказал:
— Пожалуйста — возвращайтесь. Но к Шведу — генеральный прокурор. Создана комиссия из представителей рабочих, крестьян, СМИ, которые видели, что вы (беглые. — Ред.) творили в 2020 году, — заявил президент.
Глава государства отметил, что каждый должен ответить по закону, особенно в том случае, если «ломал, крошил, впереди бежал и за собой звал, с топором бросался». Он уточнил, что уже немало людей удалось вернуть в белорусское общество. По словам президента, они все на контроле.
Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что нужно уметь людей прощать, но тем, которым это можно простить.
— И притом не я должен прощать, хоть я по Конституции имею право помиловать любого человека. Но я за это не взялся. Потому что они вам создавали неудобства, они ваше ломали, они вас пытались опозорить. Ну так вы примите решение и мне доложите, — уточнил президент Беларуси.
Он добавил, что в случае положительно решения будет подписан указ, а если нет — значит нет. Глава государства высказал мнение, что в таким людям относятся аккуратно.
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко 18 января подписал указ о помиловании 23 осужденных за экстремизм.
Тем временем Лукашенко потребовал окончательно решить вопрос с тунеядцами в Беларуси: «Разобраться с этими вопиющими моментами».
Ранее глава государства высказался о запрете в отношении блогеров в Беларуси: «Настороженность такая есть».