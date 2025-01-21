«Нужно уметь людей прощать». Лукашенко сказал, кому можно простить участие в событиях 2020 года в Беларуси

— И притом не я должен прощать, хоть я по Конституции имею право помиловать любого человека. Но я за это не взялся. Потому что они вам создавали неудобства, они ваше ломали, они вас пытались опозорить. Ну так вы примите решение и мне доложите, — уточнил президент Беларуси.