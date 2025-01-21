Лукашенко назвал условие, при котором выдвинет Трампа на Нобелевскую премию

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 января 2025 года во время общения с трудовым коллективом Минского автомобильного завода сказал про готовность и назвал условие, при котором выдвинет президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию, передает БелТА.
— Если ты миротворец, работай на то, чтобы войн не было. Это ты можешь, — заявил президент Беларуси, говоря о Трампе.
Лукашенко обратил внимание на то, что американцы всегда развязывали конфликты или же подталкивали к ним.
— Если ты это сделаешь, ну хочешь быть нобелевским лауреатом — мы тоже тебя поддержим, представим. Хотя там уже Нобелевская премия ничего не значит.
Глава государства, комментируя предвыборные заявления и обещания Трампа, заметил, что нельзя «осчастливить» только один американский народ.
— Трамп же ведь не мальчишка, он уже отработал срок. Ему уже надо какие-то выводы делать.
Президент обратил внимание на то, что кроме американцев мире существует более 200 народов и народностей. По его словам, есть еще и государства, которые хотят, чтобы народы эти жили хорошо.
— А Америка себя очень плохо ведет в последнее время, — подчеркнул Александр Лукашенко.
Вместе с тем он высказал мнение, что США уже не смогут в одиночку доминировать в мире, уточнив, что никакой Китай они не сломают и не переломят.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко пожалел «бедного старика» и «бедолагу» Байдена после слов Трампа.
Тем временем Лукашенко назвал отмену указов Байдена Дональдом Трампом приметой серьезной нестабильности: «Один президент творит указы, второй отменяет».
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А еще президент возмутился выступлением Трампа на инаугурации: «Так нельзя».