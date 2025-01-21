Виталий Хоценко обсудил с главами северных районов вопросы развития территорий

Глава Большереченского района Василий Майстепанов сообщил, что строительство газопровода в Большеречье близится к завершению. Он обеспечит газом не только районный центр, но и весь север области, включая Тарский, Тевризский и Знаменский районы. Первые потребители в Большеречье начнут получать газ уже в ближайший месяц. Также завершено строительство водопровода в Шипицинском поселении, что позволило обеспечить чистой водой более 1,5 тысяч жителей.