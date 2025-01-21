Виталий Хоценко обсудил с главами северных районов вопросы развития территорий

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел рабочие встречи с руководителями Большереченского и Тарского районов, чтобы обсудить выполнение поручений по развитию северных территорий региона. Особое внимание было уделено газификации, благоустройству сельских территорий, обеспечению чистой питьевой водой и ремонту муниципальных дорог.
Глава Большереченского района Василий Майстепанов сообщил, что строительство газопровода в Большеречье близится к завершению. Он обеспечит газом не только районный центр, но и весь север области, включая Тарский, Тевризский и Знаменский районы. Первые потребители в Большеречье начнут получать газ уже в ближайший месяц. Также завершено строительство водопровода в Шипицинском поселении, что позволило обеспечить чистой водой более 1,5 тысяч жителей.
Евгений Лысаков, глава Тарского района, доложил о реализации восьми проектов благоустройства по программе местных инициатив и трех проектов по программе формирования комфортной городской среды. Среди них — два проекта в Таре и один в селе Екатерининское.
«В этом году мы отремонтируем семь улиц в Таре, а также дороги в четырех сельских поселениях: Заливино, Черняево, Самсоново и Мартюшево», — подчеркнул Виталий Хоценко, отметив важность продолжения дорожных работ.