В Сейм Латвии внесли законопроект о запрете продажи недвижимости белорусам и россиянам

Согласно законопроекту, запрет коснется и юридических лиц, которые зарегистрированы в России и Беларуси, а также тех, чьи реальные бенефициары, — граждане указанных стран.
Ограничения не будут распространяться на тех лиц, которые получили статус постоянного жителя ЕС или разрешение на постоянное пребывание в Латвии в соответствии с требованиями закона «Об иммиграции».
Законопроект был разработан в сотрудничестве с Министерством юстиции и Министерством иностранных дел. Как отмечается, цель законопроекта — «не допустить вредную и опасную с точки зрения государственных интересов деятельность, а также не позволить обходить санкции».