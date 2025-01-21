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В Сейм Латвии внесли законопроект о запрете продажи недвижимости белорусам и россиянам

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентская фракция «Нового Единства» в Латвии внесла на рассмотрение в Сейм законопроект, предусматривающий запрет на приобретение недвижимости в стране гражданам России и Беларуси, сообщают латвийские СМИ.

Источник: БЕЛТА

Согласно законопроекту, запрет коснется и юридических лиц, которые зарегистрированы в России и Беларуси, а также тех, чьи реальные бенефициары, — граждане указанных стран.

Ограничения не будут распространяться на тех лиц, которые получили статус постоянного жителя ЕС или разрешение на постоянное пребывание в Латвии в соответствии с требованиями закона «Об иммиграции».

Законопроект был разработан в сотрудничестве с Министерством юстиции и Министерством иностранных дел. Как отмечается, цель законопроекта — «не допустить вредную и опасную с точки зрения государственных интересов деятельность, а также не позволить обходить санкции».

экономика
недвижимость