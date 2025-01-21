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Лукашенко заявил, что готов помиловать оппозиционеров

МИНСК, 21 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он как глава государства готов помиловать участников протестов оппозиции в 2020 году, но прежде простить их должен народ.

Источник: © РИА Новости

«Мы немало людей уже вернули в свое общество. Они все у нас на контроле… Надо уметь людей прощать. Но тем, которым можно простить. И притом не я должен прощать, хоть я по конституции имею право помиловать любого человека. Но я за это не взялся. Потому что они вам создавали неудобства, они ваше ломали, они вас пытались опозорить. Ну так вы примите решение и мне доложите. Будет положительное решение — я подпишу указ. Нет — значит, нет. Поэтому мы аккуратно относимся к этим людям», — приводит слова Лукашенко агентство Белта. Данное заявление он сделал во время общения с работниками Минского автозавода.

При этом президент подчеркнул, что каждый должен ответить по закону.

Лукашенко напомнил, что в стране действует комиссия по рассмотрению обращений оппозиционеров, выехавших после событий 2020 года из Белоруссии и теперь желающих вернуться на родину.

«Там (за рубежом среди оппозиционеров — ред.) сегодня половина точно хочет обратно вернуться. Пожалуйста. Это ваша тоже земля. Может, вы одурели, очумели в свое время, заняли такую позицию. Человеку надо всегда давать шанс. Пожалуйста — возвращайтесь. Но к Шведу — генеральный прокурор. Создана комиссия из представителей рабочих, крестьян, СМИ, которые видели, что вы (представители выехавшей из страны оппозиции — ред.) творили в 2020 году», — сказал Лукашенко.

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

Лукашенко Александр