Лукашенко сказал о проблемах Польши и Литвы с беглыми из-за Вильнюса и Белостока

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о проблемах Польши и Литвы с белорусскими беглыми из-за Вильнюса и Белостока, передает БелТА.
При этом Лукашенко подчеркнул, что часть беглых являются очумевшими. И что это те, кому «деньги западники, американцы в основном в Польше, Литве подкидывают».
Также белорусский президент констатировал, что в Литве с беглыми проблема заключается в том, что сбежавшие из Беларуси нацмены там заявляют, что Вильнюс — это территория Беларуси.
— Вильно. Действительно белорусский край, — прокомментировал он.
А еще глава Беларуси предупредил, что подобные заявления могут прозвучать от беглых и в Польше.
— Я говорю: ничего, подождите, скоро на Белосточчине и в прилегающих районах Польши, наши где сидят, тоже скажут, что это — белорусские (земли. — Ред.), — указал глава республики.
Кроме того, Лукашенко уверен, что литовцы уже не знают, что делать с белорусскими беглыми, так как «у них уже мозги набекрень». И что беглые даже готовы создать «вторую Беларусь».
— Литовскую часть территории прихватить и присоединить или создать там анклав какой-то и назвать «Беларусь 2» или еще. И там уже создать свое марионеточное правительство, — заключил президент.
А резюмируя, добавил, что раз литовские власти позвали туда беглых, то пускай с ними и разбираются.
Также Лукашенко обратился к белорусам из-за «вооруженных банд» вблизи границы: «Если вы увидели что-то неординарное, что-то не то, проинформируйте нас».
Еще глава республики возмутился выступлением Трампа на инаугурации: «Так нельзя». Кроме того, белорусский лидер пожалел «бедного старика» и «бедолагу» Байдена после слов Трампа.