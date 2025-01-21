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Лукашенко заявил, что Украина не подпускает белорусских боевиков к границе

Лукашенко рассказал о ситуации на территории Украины с белорусскими боевиками.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина не подпускает к границе белорусских боевиков, передает БелТА.

Так, общаясь с работниками Минского автозавода, белорусский президент сообщил, что в соседних странах уже не знают, что делать с некоторыми нацменами, сбежавшими из Беларуси за границу.

При этом Александр Лукашенко отметил, что в этом плане украинцы ведут себя аккуратно, не подпуская белорусских боевиков к границе.

— В Украине там боевики наши есть. Украинцы — они молодцы, близко к границе наших не подпускают, которые готовы захватить там какой-то район, — прокомментировал он.

По словам Лукашенко, Украине не нужны проблемы с Беларусью. В то время, как «в Польше и Литве — им неймется».

Далее президент сказал о проблемах Польши и Литвы с беглыми из-за Вильнюса и Белостока.

Также Александр Лукашенко обратился к белорусам из-за «вооруженных банд» вблизи границы: «Если вы увидели что-то неординарное, что-то не то, проинформируйте нас».

И еще белорусский лидер потребовал окончательно решить вопрос с тунеядцами в Беларуси: «Разобраться с этими вопиющими моментами».