Латвия собирается запретить белорусам покупать недвижимость в стране

Латвия собирается запретить белорусам и россиянам покупать недвижимость в стране, сообщает БелТА.
Говорится, что парламентская фракция «Нового Единства» в Латвии внесла в Сейм на рассмотрение проект закона, который предусматривает запрет на покупку недвижимости в стране гражданам Беларуси и России. В законопроекте сказано, что запрет затронет юрлиц, зарегистрированных в двух названных стране. Кроме того, он также коснется и тех, чьи реальные бенефициары — граждане Беларуси и России.
Вместе с тем сказано, что ограничения не затронут тех лиц, которые получили статус постоянного жителя Евросоюза или же разрешение на постоянное пребывание в Латвии, согласно с требованиями закона «Об иммиграции». Уточняется, что цель проекта закона состоит в том, чтобы не допустить «вредную и опасную с точки зрения государственных интересов деятельность, а также не позволить обходить санкции».
Тем временем Латвия намерена запретить белорусам работать в некоторых отраслях.
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