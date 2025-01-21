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Латвия собирается запретить белорусам покупать недвижимость в стране

Латвия намерена запретить гражданам Беларуси покупать недвижимость в стране.

Источник: Комсомольская правда

Латвия собирается запретить белорусам и россиянам покупать недвижимость в стране, сообщает БелТА.

Говорится, что парламентская фракция «Нового Единства» в Латвии внесла в Сейм на рассмотрение проект закона, который предусматривает запрет на покупку недвижимости в стране гражданам Беларуси и России. В законопроекте сказано, что запрет затронет юрлиц, зарегистрированных в двух названных стране. Кроме того, он также коснется и тех, чьи реальные бенефициары — граждане Беларуси и России.

Вместе с тем сказано, что ограничения не затронут тех лиц, которые получили статус постоянного жителя Евросоюза или же разрешение на постоянное пребывание в Латвии, согласно с требованиями закона «Об иммиграции». Уточняется, что цель проекта закона состоит в том, чтобы не допустить «вредную и опасную с точки зрения государственных интересов деятельность, а также не позволить обходить санкции».

Тем временем Латвия намерена запретить белорусам работать в некоторых отраслях.

Кстати, что «Беларусбанк» запустил систему проверки реквизитов из-за мошенников.

Кроме того, мы собрали, что произошло после победы белоруски Арины Соболенко над Павлюченковой из России в четвертьфинале Australian Open: «Честно говоря, я сегодня просто молилась».