Латвия собирается запретить белорусам покупать недвижимость в стране

Вместе с тем сказано, что ограничения не затронут тех лиц, которые получили статус постоянного жителя Евросоюза или же разрешение на постоянное пребывание в Латвии, согласно с требованиями закона «Об иммиграции». Уточняется, что цель проекта закона состоит в том, чтобы не допустить «вредную и опасную с точки зрения государственных интересов деятельность, а также не позволить обходить санкции».