На Трампа подали в суд в первый же день работы

Инаугурация Трампа состоялась 20 января. В первые часы после вступления в должность он отменил 78 указов и меморандумов своего предшественника Джо Байдена, пообещав также уволить более тысячи его «назначенцев». Он закрепил в законодательстве США два пола: мужской и женский, ввел чрезвычайное положение на границах США в связи с ростом нелегальной миграции, помиловал некоторых участников штурма Капитолия 6 января 2021 года и принял другие меры в рамках исполнения предвыборных обещаний.