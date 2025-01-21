Маск обвинил демократов в грязных трюках из-за обвинений зиговании

Миллиардер Илон Маск во время выступления на вашингтонском стадионе Capital One Arena в честь инаугурации президента США Дональда Трампа правой рукой прикоснулся к сердцу, а затем вскинул конечность. Такой жест напоминает нацистское приветствие, оно запрещено в нескольких странах, в том числе в России. CNN и Fox News решили вырезать этот момент из видео с инаугурацией. При этом до 1942 года в США использовали подобное движение во время клятвы на верность флагу.