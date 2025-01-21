Путин выразил соболезнования Эрдогану после гибели людей в пожаре на курорте

Губернатор Болу Абдулазиз Айдын сообщил, что пожар в основном удалось взять под контроль. Два пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В посольстве РФ в Турции сообщили, что данных о находившихся на этом курорте россиянах не поступало. В дипмиссии добавили, что находятся на связи с местными властями в связи со случившимся.