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Путин выразил соболезнования Эрдогану после гибели людей в пожаре на курорте

Президент России Владимир Путин принес соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью людей при пожаре на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу. Об этом 21 января сообщается на сайте Кремля.

Источник: РИА "Новости"

«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара, произошедшего на горнолыжном курорте в провинции Болу», — говорится в обращении Путина.

Российский лидер попросил Эрдогана передать слова сочувствия и поддержки родственникам и близким погибших на курорте, а всем пострадавшим — пожелания как можно скорее выздороветь.

Масштабный ночной пожар на курорте в Болу произошел в ночь на 21 января. По последним данным МВД Турции, в результате происшествия погибли 66 человек, пострадал еще 51, напоминает «Газета.Ru».

По данным телеканала CNN Türk, возгорание началось в деревянном отеле, расположенном на высоте 2,2 тыс. м, около 3:30 утра, пламя быстро распространялось. В помещениях были почти 240 постояльцев. В провинцию отправилось множество пожарных расчетов, спасателей и медиков.

Губернатор Болу Абдулазиз Айдын сообщил, что пожар в основном удалось взять под контроль. Два пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В посольстве РФ в Турции сообщили, что данных о находившихся на этом курорте россиянах не поступало. В дипмиссии добавили, что находятся на связи с местными властями в связи со случившимся.

Путин Владимир
пожары