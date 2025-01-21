Путин выразил соболезнования Эрдогану после гибели людей в пожаре на курорте

«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара, произошедшего на горнолыжном курорте в провинции Болу», — говорится в обращении Путина.
Российский лидер попросил Эрдогана передать слова сочувствия и поддержки родственникам и близким погибших на курорте, а всем пострадавшим — пожелания как можно скорее выздороветь.
Масштабный ночной пожар на курорте в Болу произошел в ночь на 21 января. По последним данным МВД Турции, в результате происшествия погибли 66 человек, пострадал еще 51, напоминает «Газета.Ru».
По данным телеканала CNN Türk, возгорание началось в деревянном отеле, расположенном на высоте 2,2 тыс. м, около 3:30 утра, пламя быстро распространялось. В помещениях были почти 240 постояльцев. В провинцию отправилось множество пожарных расчетов, спасателей и медиков.
Губернатор Болу Абдулазиз Айдын сообщил, что пожар в основном удалось взять под контроль. Два пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В посольстве РФ в Турции сообщили, что данных о находившихся на этом курорте россиянах не поступало. В дипмиссии добавили, что находятся на связи с местными властями в связи со случившимся.