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Бюджет Приднестровья сильно изменится из-за энергокризиса

ТИРАСПОЛЬ, 21 янв — Sputnik. Параметры приднестровского бюджета претерпят серьезные изменения из-за энергокризиса, происходящего в регионе. Об этом заявили на совещании Совета безопасности, которое прошло в администрации главы Приднестровья.

Источник: Sputnik.md

Участники заседания отметили, что главным фактором корректировки бюджета станут серьезное выпадение доходов и рост расходов. В связи с этим должностным лицам в руководстве региона были даны текущие поручения и поставлены задачи для подготовки к оперативному реагированию на изменение ситуации.

Также участники совещания подчеркнули, что помимо обеспечения продовольственной безопасности Приднестровья необходимо стремиться к энергетической независимости, уменьшать влияние внешних факторов, искать альтернативные пути энергообеспечения.

В связи с этим была поставлена задача по закупке для учреждений твердотопливных котлов и генераторов, которые можно не только импортировать, но и изготавливать на месте. Например, выпуск котлов мощностью от 15кВт до 500 кВт уже наладил завод «Электромаш».

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энергетика
экономика