Бюджет Приднестровья сильно изменится из-за энергокризиса

Участники заседания отметили, что главным фактором корректировки бюджета станут серьезное выпадение доходов и рост расходов. В связи с этим должностным лицам в руководстве региона были даны текущие поручения и поставлены задачи для подготовки к оперативному реагированию на изменение ситуации.
Также участники совещания подчеркнули, что помимо обеспечения продовольственной безопасности Приднестровья необходимо стремиться к энергетической независимости, уменьшать влияние внешних факторов, искать альтернативные пути энергообеспечения.
В связи с этим была поставлена задача по закупке для учреждений твердотопливных котлов и генераторов, которые можно не только импортировать, но и изготавливать на месте. Например, выпуск котлов мощностью от 15кВт до 500 кВт уже наладил завод «Электромаш».