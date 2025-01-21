Бюджет Приднестровья сильно изменится из-за энергокризиса

В связи с этим была поставлена задача по закупке для учреждений твердотопливных котлов и генераторов, которые можно не только импортировать, но и изготавливать на месте. Например, выпуск котлов мощностью от 15кВт до 500 кВт уже наладил завод «Электромаш».