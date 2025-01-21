Хинштейн назвал геноцидом убийство мирных жителей в Русском Поречном

«Вместе со всей страной потрясен страшным известием: при освобождении села Русское Поречное Суджанского района наши воины в подвалах обнаружили тела убитых и замученных мирных жителей. Преимущественно среди них — ни в чем неповинные люди пожилого возраста, которые при всем желании не смогли бы дать отпор вооруженным и подготовленным боевикам! Никак иначе, кроме как геноцидом и преступлением против человечества назвать это невозможно!» — написал он в Telegram-канале.