СМИ узнали детали операции ЦАХАЛ в Дженине

Согласно сообщению, операция израильской армии последовала на следующий день после теракта на Западном берегу, в результате которого погиб израильский резервист и были ранены еще четыре человека. При этом в воскресенье израильская армия сообщала, что усиливает оборону и продолжает «контртеррористическую деятельность» на Западном берегу, чтобы подготовиться к освобождению палестинских заключенных.