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СМИ узнали детали операции ЦАХАЛ в Дженине

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Операция израильской армии в районе Дженина на Западном берегу реки Иордан продлится, предположительно, как минимум несколько дней, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на источник в военных кругах.

Источник: Reuters

Во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале контртеррористической операции в районе Дженина. Вскоре после этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале операции под названием «Железная стена» и назвал ее целью «укрепление безопасности» на Западном берегу.

«Ожидается, что широкомасштабная израильская операция в городе Дженин на Западном берегу продлится по меньшей мере несколько дней», — говорится в сообщении на сайте газеты.

Как отмечается в материале газеты, в операции участвует «огромное» количество военнослужащих, включая спецназ, пограничников и сотрудников Службы общей безопасности (ШАБАК).

Согласно сообщению, операция израильской армии последовала на следующий день после теракта на Западном берегу, в результате которого погиб израильский резервист и были ранены еще четыре человека. При этом в воскресенье израильская армия сообщала, что усиливает оборону и продолжает «контртеррористическую деятельность» на Западном берегу, чтобы подготовиться к освобождению палестинских заключенных.