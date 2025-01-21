СМИ узнали детали операции ЦАХАЛ в Дженине

Во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале контртеррористической операции в районе Дженина. Вскоре после этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале операции под названием «Железная стена» и назвал ее целью «укрепление безопасности» на Западном берегу.
«Ожидается, что широкомасштабная израильская операция в городе Дженин на Западном берегу продлится по меньшей мере несколько дней», — говорится в сообщении на сайте газеты.
Как отмечается в материале газеты, в операции участвует «огромное» количество военнослужащих, включая спецназ, пограничников и сотрудников Службы общей безопасности (ШАБАК).
Согласно сообщению, операция израильской армии последовала на следующий день после теракта на Западном берегу, в результате которого погиб израильский резервист и были ранены еще четыре человека. При этом в воскресенье израильская армия сообщала, что усиливает оборону и продолжает «контртеррористическую деятельность» на Западном берегу, чтобы подготовиться к освобождению палестинских заключенных.