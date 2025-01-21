Головченко назвал особое поручение Лукашенко на День Победы 2025

Премьер-министр Роман Головченко во время заседания республиканского оргкомитета по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне, которое состоялось 21 января, назвал особое поручение президента Беларуси Александра Лукашенко на День Победы 2025. Видеофрагмент опубликован в официальном телеграм-канале правительства Беларуси.
Головченко акцентировал внимание на том, что президентом Беларуси была поставлена задача наряду с традиционными мероприятиями на 9 Мая (речь идет про торжественное собрание, концерт, парад) провести еще одно на площадях Минского международного выставочного центра. Головченко отметил, что речь идет про выставку, которая посвящена 80-летию Победы, а также достижениям современной белорусской оборонной промышленности, «для того, чтобы показать нашу преемственность в этом вопросе».
Глава белорусского правительства отметил, что Министерством обороны, Министерством культуры, Государственным военно-промышленным комитетом были представлены определенные предложения, касающиеся организации выставки. Вместе с тем он уточнил, что в полном объеме их нельзя назвать концепцией.
— Поэтому заслушаем основные подходы и уточним задачи.
Кстати, Лукашенко и Путин отметят 80-летие Победы на Красной площади 9 мая 2025.
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