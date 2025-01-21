Головченко назвал особое поручение Лукашенко на День Победы 2025

Головченко акцентировал внимание на том, что президентом Беларуси была поставлена задача наряду с традиционными мероприятиями на 9 Мая (речь идет про торжественное собрание, концерт, парад) провести еще одно на площадях Минского международного выставочного центра. Головченко отметил, что речь идет про выставку, которая посвящена 80-летию Победы, а также достижениям современной белорусской оборонной промышленности, «для того, чтобы показать нашу преемственность в этом вопросе».